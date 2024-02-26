Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı otomobil, Çayırcık köyü mevkisinde Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı otomobille çarpıştı.
Niyazi A. idaresindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı minibüse de çarptı.
Kazada, Niyazi A. ile Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.