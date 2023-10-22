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Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 09:47
  • Giriş: 22.10.2023 09:47
  • Güncelleme: 22.10.2023 09:48
Kaynak: AA
Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu Bük köyü mevkisinde Onur Umut D. (21) idaresindeki 37 EY 131 plakalı otomobil ile Ahmet Cemal Y. (54) yönetimindeki 37 AC 373 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Onur Umut D. ile Mustafa Ferhat S, Uğur S. ve Sema T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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