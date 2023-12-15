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Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 23:50
  • Giriş: 15.12.2023 23:50
  • Güncelleme: 16.12.2023 00:31
Kaynak: AA
Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'taki iş yerinde Mustafa Hasan Tırpan'ın (39) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.C.G, A.K. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Kendine ait iş yerinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edilen Tırpan kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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