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Kastamonu'da istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 26.02.2024 13:06
  • Giriş: 26.02.2024 13:06
  • Güncelleme: 26.02.2024 13:07
Kaynak: AA
Kastamonu'da istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü öldü

 Kastamonu'nun Cide ilçesinde istinat duvarına çarpan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Can Göktaş (28) idaresindeki 37 FF 868 plakalı cip, Cide-Kastamonu kara yolu Kemerli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Göktaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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