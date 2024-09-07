Kastamonu'da kaçak avcıların suya bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirildi

İlçede bulunan Beyler Baraj Gölü'nde kaçak ağ bulunduğuna dair ihbar alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince bölgede yapılan kontrol ve denetimlerde bulunan yaklaşık 5 bin metre uzunluğundaki ağ, 8 saat süren çalışmayla çıkarıldı.

Ağa takılan balıklar tekrar suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçak avlanma, iç sularımızdaki balık varlığını ve ekolojik dengeyi tehdit ediyor. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.