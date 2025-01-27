Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

Operasyonda H.P, E.A, İ.A. A.F.Y. ve S.K. izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Arazide yapılan aramada kazı malzemeleri ile el yapımı patlayıcı madde düzenekleri ele geçirildi. Patlayıcı madde, Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) tarafından patlatıldı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.