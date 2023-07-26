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Kastamonu'da kaçak tütün operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 14:44
  • Giriş: 26.07.2023 14:44
  • Güncelleme: 26.07.2023 14:44
Kaynak: AA
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Kastamonu'da kaçak tütün operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 122 bin 400 sahte bandrollü boş makaron, 1180 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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