Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.S.H'nin kullandığı 37 BA 030 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülü Kavşağı'nda M.K. idaresindeki 55 NJ 954 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsüyle beraberindeki Y.H. ve T.A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.