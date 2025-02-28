Kastamonu'da kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle 115 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Şenpazar, Taşköprü ve Ağlı'da 1'er, Azdavay'da 11, Bozkurt'ta 20, Devrekani ve Cide'de 8'er, Çatalzeytin'de 13, Doğanyurt'ta 7, İnebolu'da 26 ve Küre'de 19 olmak üzere 115 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.