Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle 36 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 1, Azdavay'da 4, Bozkurt'ta 9, Çatalzeytin'de 2, Doğanyurt'ta 1, İnebolu'da 10 ve Küre'de 9 olmak üzere 36 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.