Kastamonu'da kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü şarampole düştü
Otobüs, yolcuların tahliye edilmesinin ardından yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kar nedeniyle kayarak şarampole düşen yolcu otobüsü, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yolcu taşıyan A.A. idaresindeki 34 ETJ 969 plakalı yolcu otobüsü, Devrekani ilçesinin Hacıhasan köyü yakınlarında kar yağışı ve sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, otobüste bulunan 15 yolcuyu araçtan tahliye edip minibüsle ilçe merkezine götürdü.
Otobüs ise ekiplerce bulunduğu yerden yaklaşık 5 saat süren çalışmayla çıkartılabildi.