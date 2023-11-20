Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Odayboğazı mevkiinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve Esentepe'de artarak devam ediyor. 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaşan kar yağışıyla görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.