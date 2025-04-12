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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 19:46
  • Giriş: 12.04.2025 19:46
  • Güncelleme: 12.04.2025 19:46
Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Ağlı'da 8, Araç'ta 4, Azdavay'da 5, Doğanyurt'ta 2, İhsangazi'de 3 ve Taşköprü'de 4 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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