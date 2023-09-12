Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kastamonu'da karacaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 10:34
  • Giriş: 12.09.2023 10:34
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:34
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kastamonu'da karacaya çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi

Kastamonu'da yola çıkan karacaya çarpmamak için sürücüsü manevra yapan kamyonet devrildi. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı, karaca hayatını kaybetti.

Habib Gül idaresindeki 01 AOB 25 kamyonet, Kastamonu Daday kara yolu Devrent mevkisinde yola çıkan karacaya çarpmamak için manevra yaptı.

Karacaya çarparak kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile yanındaki Can İnce ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaca yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol