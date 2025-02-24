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Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 21:24
  • Giriş: 24.02.2025 21:24
  • Güncelleme: 24.02.2025 21:25
Kaynak: AA
Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde Erol Koç, bir buçuk metreyi geçen kar kalınlığında yürümeye çalıştı.

Göğüs seviyesine gelen karda yürümekte zorlanan Koç, bir süre sonra kulaç atmaya başladı. O anları eşi cep telefonuyla görüntüledi.

Eşinin kaydettiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

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