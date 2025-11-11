Kastamonu'da kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arama çalışmalarında 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, "Üzücü haberi dakikalar önce aldık. Anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyordu. Osman'ın en son görüntülerinde mavi bir montu vardı.Bu bölgede oldukça dikkat çekici bir monttu. Çünkü bölge yapısında genellikle yeşil ve kahverengi ağaçlar vardı dikkat çekiyordu. Ekiplerinde bu kapsamda hem havadan hem karadan çalışması devam ediyordu. Şu anda elimize gelen bilgilere göre 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bir uçurumun kenarında tespit edildi" bilgisini paylaştı.

Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülmüştü.