Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan 8 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 8 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

Ekipler arama çalışmasını akarsu ve bataklıklarda yoğunlaştırdı. Bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle arama yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan arama yapılıyor. Çalışmalara iz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de eşlik ediyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yürütüyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülmüştü.