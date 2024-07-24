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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2024 13:49
  • Giriş: 24.07.2024 13:49
  • Güncelleme: 24.07.2024 13:49
Kaynak: AA
Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezindeki çalışmalar sonucu "kasten öldürme" ve "kullanmak için uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından 29 yıl, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün, "nitelikli yağma ve dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 6 ay ile "basit yaralama" suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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