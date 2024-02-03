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Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 23:09
  • Giriş: 03.02.2024 23:09
  • Güncelleme: 03.02.2024 23:09
Kaynak: AA
Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

İlçeye bağlı Özlüce köyünde orman kesiminde çalışan Mustafa Genç'in 15 gün önce kestiği ağaç üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Genç, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Genç, hayatını kaybetti.

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