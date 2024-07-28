Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobile kamyon çarptı, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Seyfi Yılmaz (30) yönetimindeki 67 ZZ 172 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon ise otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Ayşe Yılmaz (24) ve Oğuz Kaan Yılmaz (1) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.