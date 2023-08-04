Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen Muzaffer K. ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 1 evde de maddi hasar meydana geldi.

Yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.