Kastamonu'da köyde yangın: 40 ev ve ahır alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 40 ev ile ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bir köyde çıkan yangında 40 ev ile ahır alevlere teslim oldu.

lçeye bağlı Yağcılar köyünde, saat 15.00 sıralarında elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, evlere sıçradı. Köylüler evlerden uzaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale için yangın söndürme helikopteri de talep edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yağcılar köyü muhtarı Osman Namlı, "Köyde 230 hane var, şu an 40'ında yangın var. Halen de devam ediyor. Önünü alamadılar" dedi.