Kastamonu'da köye inen ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde köye inen ayılar, 30 arı kovanına zarar verdi.

Gergen köyünde Mehmet Türkmenoğlu'nun bahçesinde bulunan arılığa ayılar saldırdı.

Sabah durumu fark eden Türkmenoğlu, 30 kovanının zarar gördüğünü belirledi.

Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayıların köy sakinlerine de zarar vermesinden korktuklarını söyledi.

Köye daha önce de ayıların geldiğini belirten Türkmenoğlu, "Ne kadar önlem alsak da yeterli olmuyor. Ayılardan bıktık. 30 kovanım gitti, zararımız büyük. Birçoğumuz hayvan yetiştiriciliği de yapıyoruz. Hayvanlarımıza da zarar vermesinden endişe duyuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.