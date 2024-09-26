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Kastamonu'da mantar yiyen 5 kişi zehirlendi: 1 kişinin durumu ağır

Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güncel
  • 26.09.2024 11:47
  • Giriş: 26.09.2024 11:47
  • Güncelleme: 26.09.2024 11:51
Kaynak: AA
Kastamonu'da mantar yiyen 5 kişi zehirlendi: 1 kişinin durumu ağır
Fotoğraf: AA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu, Fatma Tunoğlu, Sabahat Akman, Dursun Tunoğlu ve Sevim Tunoğlu, ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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