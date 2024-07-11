Kastamonu'da Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 10 yolcu ve personel tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da İstanbul-İnebol seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu- İnebolu kara yolu Aşağı Çaylı köyü mevkisinde meydana geldi. Kadir Küçük yönetimindeki 34 YK 3800 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine otobüstekiler tahliye edildi. Otobüsteki 10 yolcu ve personel kendi imkanları ile güvenli bölgeye geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kara yolu çift yönlü araç geçişine kapatıldı. Yangının yaklaşık 1 saatte söndürülmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.