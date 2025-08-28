Giriş / Abone Ol
Kastamonu'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kastamonu'da Cavit A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile Mehmet K. idaresindeki hafif ticari araç, Sunta kavşağında çarpıştı. Kazada minibüsteki yolculardan 10 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.08.2025 15:43
  • Giriş: 28.08.2025 15:43
  • Güncelleme: 28.08.2025 15:47
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cavit A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile Mehmet K. idaresindeki hafif ticari araç, Sunta kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüsteki yolculardan Hayriye Z, Şerife Z, Selahattin K, Beril S, Muhammed S, Nakil R, Satiye B, İsmail S, Fatih K. ve Ebru Y. hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

