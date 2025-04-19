Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
İnebolu-Kastamonu kara yolu Koru köyü mevkisinde, M.A. idaresindeki 37 PP 033 plakalı tır ile R.B. yönetimindeki 37 ADN 509 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada yol kenarına devrilen minibüs, yaklaşık 7 metre yükseklikten alt geçide düşmeye yaklaşık bir metre kala durdu.
Olayda, minibüs sürücüsü R.B. ile H.C., S.M.T., G.Z.A., B.A., M.S., N.Y., S.T., A.M. ve T.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.