Kastamonu'da minibüsün motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Minibüsün motor kısmından kedi sesinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralı olduğu belirlenen kedi yavrusu, ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.