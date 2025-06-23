Kastamonu'da off-roadculardan Ilgaz'ın zirvesinde anlamlı etkinlik

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da off-roadcular, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde ağır kış şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) üyeleri, yaklaşık 2 bin 587 rakımda dalgalanan bayrağın yenilenmesi için Çatören köyünden yola çıktı.

Zor yolları arazi araçlarıyla aşan off-roadcular, yaklaşık dört saatlik sürüşün ardından Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'ın en yüksek noktasına ulaştı.

Ekip, daha sonra ağır kış şartları dolayısıyla yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nın, dört mevsim eşsiz güzellikleri barındırdığını söyledi.

Geleneksel hale getirdikleri faaliyetlerle bu güzellikleri yerinde görme ve yaşama imkanı bulduklarını belirten Salur, "Zirvedeki bayrağımız, ağır kış koşullarından yıpranmıştı. Bizler de bayrağımızı yenisiyle değiştirmek için böyle anlamlı bir faaliyet yapmak istedik ve yola koyulduk. Bayrağımızı yenisiyle değiştirip, kazasız belasız bir şekilde etkinliğimizi tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.