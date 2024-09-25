Kastamonu'da öğretmene 'delgeçli' saldırı: Kafasına 5 dikiş atıldı

Kastamonu'da, bir öğrenci velisinin delgçli saldırısına uğrayan öğretmenin kafasına 5 dikiş atıldı.

Hacıbey Ortaokulu'na gelen öğrenci velisi G.B, okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya'nın kafasına vurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye giden Gökkaya'nın kafasına 5 dikiş atıldı.Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B'den şikayetçi oldu.

G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşananları anlatan Selman Gökkaya, bir velinin çocuğunun sınıfta yaşadığı disiplin sorununu görüşmek üzere dün müdür yardımcısının yanına geldiğini söyledi.

"TEHDİTLER SAVURDU"

Bunun üzerine müdür yardımcısının kendisini odasına çağırdığını belirten Gökkaya, "Kendimi tanıttım, veli ile tokalaştık. Gayet sakin ve medeni şekilde konuşmaya başlamıştım fakat velimiz kendisini nasıl ayarladıysa, kafasında neler kurduysa ilk cümlesinden itibaren bana tehditler savurarak, mesleğime hakaretler ederek konuşmaya devam etti. Ardından müdür yardımcısı olaya müdahil olmak istedi, konuşmayı bitirmek istedi fakat velimiz dinlemedi" dedi.

Velinin kendisini tehdit etmeye başladığını anlatan Gökkaya, "Daha sonra tehditlerin boyutu arttı. Aileme, çocuklarıma kadar tehdit etmeye başladı. Bu arada müdür yardımcısı ile velinin dışarıya çıkmasını istedik fakat şahsıma, mesleğime, aileme küfürler ederek tatsızlık ve taşkınlık çıkardı. En son müdür yardımcısı araya girdi. Benim hiçbir fiziki yönelimim, şiddetim, taşkınlığım olmamasına rağmen müdür yardımcısı, veliden odasını terk etmesi için yanına gittiğinde masanın üzerinde duran delgeçi alarak kafama vurdu" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine giderek muayene olduğunu dile getiren Gökkaya, şöyle devam etti:

"Başımda 5 santimetrelik açılma görüldü. Başıma 5 dikiş atıldı. Velinin çözüm amaçlı değil, tamamen intikam almak niyetiyle okula geldiğini düşünüyorum. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla intikam alacağını zaten beyan etti. Velimiz bizlere şiddeti layık gördü ama bizler, yine öğretmenliği peygamber mesleği olarak görüyoruz."

"ÖMK'DEKİ EKSİK KISIMLAR TAMAMLANSIN"

Gökkaya, ayrıca, "Fakat bazı noktalarda kendimizi yalnız hissediyoruz. Önümüzdeki ay yasama dönemi açılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksik kısımların tamamlanmasını istiyoruz. Özellikle eğitimciye şiddeti mutlaka ele almalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.