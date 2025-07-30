Kastamonu'da oluşan sis dronla görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, poyraz nedeniyle şehrin kıyı şeridinde deniz suyu sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü.

Deniz suyunun soğuk, hava sıcaklığının 30 derecelerde seyretmesi sonucu deniz üzerinde sis tabakası meydana geldi.

Kıyı kesimini kaplayan, zaman zaman da ilçe merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, kıyı balıkçıları da sisten olumsuz etkilendi.

Oluşan manzara, dronla görüntülendi.