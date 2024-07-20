Kastamonu'da ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı: Müdahale sürüyor
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bugün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı ormanlık alanda bugün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.