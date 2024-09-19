Kastamonu'da ormanlık alanda yönlerini kaybeden 2 kişi bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda yönlerini kaybeden 2 kişi ekiplerce bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Köseli koyu Kargacak Mahallesi Bayraktepe mevkisinde dün akşam saatlerinde yönlerini kaybeden R.U. ve D.D, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer tespitinin ardından ulaşılan R.U. ile D.D, ormanlık ve kayalık alanda bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

R.U. ile D.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.