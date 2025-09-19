Kastamonu'da otelin penceresinden 'düşen' kadın hayatını kaybetti
Kastamonu'da İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan 20 yaşındaki Afganistan asıllı Yeganeh Gholamı (20) isimli kadın, 5'inci katın penceresinden 'düşerek' hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kastamonu'da kaldığı otelin penceresinden 'düşen' kadın yaşamını yitirdi.
İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan Afganistan asıllıYeganeh Gholamı (20), 5'inci katın penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Gholamı, sağlık personelince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kadın, kurtarılamadı.