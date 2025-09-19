Giriş / Abone Ol
Kastamonu'da otelin penceresinden 'düşen' kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan 20 yaşındaki Afganistan asıllı Yeganeh Gholamı (20) isimli kadın, 5'inci katın penceresinden 'düşerek' hayatını kaybetti.

  • 19.09.2025 13:49
  • Giriş: 19.09.2025 13:49
  • Güncelleme: 19.09.2025 13:54
Kaynak: AA
