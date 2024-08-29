Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İlhan T. idaresindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile Salih Ü. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç İnebolu - Abana kara yolunda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile Ömer S, Servet Can T, Berkay K. Poyraz T, Salih E, Nihat D. yaralandı.
Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.