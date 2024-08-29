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Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 23:50
  • Giriş: 29.08.2024 23:50
  • Güncelleme: 29.08.2024 23:50
Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

İlhan T. idaresindeki 42 FD 741 plakalı otomobil ile Salih Ü. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç İnebolu - Abana kara yolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile Ömer S, Servet Can T, Berkay K. Poyraz T, Salih E, Nihat D. yaralandı.

Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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