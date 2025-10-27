Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  27.10.2025 14:29
  • Giriş: 27.10.2025 14:29
  • Güncelleme: 27.10.2025 14:29
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Zekeriya Ç. yönetimindeki 37 ACJ 133 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde Ali K. yönetimindeki 37 AAY 155 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ahmet D, Şerife E, Pakize B. ve Nehir Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

