Kastamonu'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Zekeriya Ç. yönetimindeki 37 ACJ 133 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suluca köyü mevkisinde Ali K. yönetimindeki 37 AAY 155 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ahmet D, Şerife E, Pakize B. ve Nehir Ç. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.