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Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 14:07
  • Giriş: 13.07.2024 14:07
  • Güncelleme: 13.07.2024 14:07
Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

B.T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sahil yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Şaban K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şaban K, sağlık ekibince kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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