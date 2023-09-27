Kastamonu'da şantiyede çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir yol şantiyesinde çıkan yangında 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki bir yol yapım şirketinin Hardi Köprüsü mevkisindeki şantiyesinde bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Şantiyede çalışanlar ise yangın sırasında malzemeleri çıkarmaya çalıştı.

Yangında şantiyenin tamirhanesi ve malzeme deposu olarak kullanılan 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.