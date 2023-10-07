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Kastamonu'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 16:53
  • Giriş: 07.10.2023 16:53
  • Güncelleme: 07.10.2023 16:53
Kaynak: AA
Kastamonu'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Feyyaz Cihan idaresindeki plakası öğrenilemeyen mıcır yüklü kamyon, Velioğlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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