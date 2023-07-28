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Kastamonu'da şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 15:01
  • Giriş: 28.07.2023 15:01
  • Güncelleme: 28.07.2023 15:01
Kaynak: AA
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Kastamonu'da şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hüseyin Çil (27) idaresindeki, yandığı için plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu - Karabük kara yolunun Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alan otomobildeki yangını söndürdü.

Kazada hayatını kaybeden Çil, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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