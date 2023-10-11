Kastamonu'da seyir halindeki kargo aracı yandı

Kastamonu'da, seyir halindeyken alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi.

Batı Çevre Yolu'nda seyreden Celal Güney idaresindeki 06 DFU 731 plakalı bir kargo firmasına ait panelvanın motor bölümünden, henüz belirlenemeyen nedenle alev çıkmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Araçta kargo paketi bulunmadığı belirtildi.