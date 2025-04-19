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Kastamonu'da sis bulutuyla bütünleşen ormanlar havadan görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 19.04.2025 20:37
  • Giriş: 19.04.2025 20:37
  • Güncelleme: 19.04.2025 20:37
Kaynak: AA
Kastamonu'da sis bulutuyla bütünleşen ormanlar havadan görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sis tabakasının kapladığı ormanlık alanlarda oluşan manzara dronla kaydedildi.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun Kayalarbaşı, Arpalıkbaşı, Odayboğazı ve Ortasökü mevkilerinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

Bazı noktalarda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Vadiyi kaplayarak ormanlık alanla buluşan sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

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