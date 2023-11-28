Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 11:51
  • Giriş: 28.11.2023 11:51
  • Güncelleme: 28.11.2023 11:52
Kaynak: İHA
Kastamonu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Sarpun köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak refüjde takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 