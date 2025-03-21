Kastamonu'da tedavisi tamamlanan turna doğaya salındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen turna, doğaya bırakıldı.

Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan turna, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Yapılan muayene sonucunda kanadında zedelenme olduğu belirlenen turna, gerekli tıbbi müdahalelerin ardından sıvı ve gıda takviyesi ile beslendi.

Tedavi süreci başarıyla tamamlanan turna, doğal yaşam alanına salındı.