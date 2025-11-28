Giriş / Abone Ol
  • Giriş: 28.11.2025 23:46
Kaynak: AA
Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda 6 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

