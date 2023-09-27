Kastamonu'da teknoloji mağazalarından cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Kastamonu'da cep telefonu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl merkezinde 25 ve 26 Eylül'de iki ayrı teknoloji mağazasından cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen M.D. ve R.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan 2 cep telefonu ile 16 uyuşturucu hap bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.