Kastamonu'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede 7 Ocak'ta meydana gelen telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yürüttü.

Kimlikleri belirlenen İ.A. ve H.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 7 çeyrek ve 2 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.