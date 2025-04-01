Kastamonu'da trafik kazası: 3 can kaybı 4 yaralı
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 78 AT 751 ve 52 DM 099 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı.