Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 23:06
  • Giriş: 28.08.2023 23:06
  • Güncelleme: 28.08.2023 23:06
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücüsü H.C'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 24,26 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap, 1,18 gram ekstazi tozu, ruhsatsız av tüfeği ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

H.C. gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol