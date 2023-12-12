Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda kimlikleri belirlenen zanlıların üstlerinde ve araçlarındaki aramada 132 reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli hap, 1,38 gram esrar, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.